Unbekannte haben am Sonntag mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Waldseebads in Gaggenau zerkratzt und so einen Sachschaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro verursacht.

Die Autos waren zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Parkplatz

Die Besitzer der Fahrzeuge hatten diese zwischen 10 Uhr und kurz vor 15 Uhr auf dem Parkplatz in der Waldstraße abgestellt. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.