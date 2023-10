Sachschaden durch Vandalismus

Unbekannte zerstören die Schranke in der Hubstraße in Bad Rotenfels

Die schier unendliche Geschichte um die Schranke in der Hubstraße in Bad Rotenfels ist um eine weitere Facette reicher. Eigentlich soll sie Kraftfahrer an der Durchfahrt hindern. „Sie wurde zerstört“, bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion.