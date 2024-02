Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flüchtet in Gaggenau

Ein geparktes Auto hat ein unbekannter Autofahrer am Freitagabend in Gaggenau vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Er flüchtete direkt von der Unfallstelle.

Ein geparktes Auto hat eine unbekannte Person am Freitagabend in Gaggenau beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass eine 23-Jährige ihren Renault in der Rathausstraße entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte. Gegen 18.30 Uhr schrammte ein vorbeifahrendes Fahrzeug über die gesamte Seite des Autos und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Dabei entstanden 4.000 Euro Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt etwas aufgefallen ist, oder die Hinweise zur Identität des Geflüchteten geben können, sich unter (0 72 25) 9 88 70 zu melden.