Ein Unbekannter hat sich durch eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in Gaggenau verschafft. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat sich in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag durch eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße in Gaggenau verschafft.

Nach Angaben der Polizei durchwühlte der Täter im Inneren einzelne Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.