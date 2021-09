Unbekannter klaut Fahrrad in Gaggenau

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen ein Fahrrad in Gaggenau gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, klaute der Unbekannte das Fahrrad am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 12 Uhr in der Draisstraße. Die Besitzerin des schwarzen Rads hatte dieses an einem Fahrradständer abgeschlossen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.