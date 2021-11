Unbekannter klaut Reifen und Felgen in Gaggenau

Der Fahrer eines Transporters hat am Sonntagnachmittag Reifen und Felgen im Wert von 1.500 Euro im Gaggenauer Stadtteil Hörden gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Dieb und zu seinem Fahrzeug.

Wie die Polizei mitteilte, soll ein roter Citroen Transporter am Sonntag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr auf das Gelände eines Reifendienstes in der Kanalstraße in Hörden gefahren sein. Der unbekannte Fahrer stahl rund 20 Felgen und ebenso viele Altreifen im Wert von etwa 1.500 Euro.

Der unbekannte Fahrer wurde als männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und trug eine schwarze Sportjacke, eine schwarze Arbeitshose und dunkle Turnschuhe mit einem hellen Streifen.