Unbekannter schießt in Gaggenau mit Luftgewehr auf Kater Simba

Seit dem schlimmen Vorfall hat Katharina Fröhlich ein mulmiges Gefühl, wenn ihr Kater Simba das Haus verlässt. „Es könnte wieder etwas Furchtbares passieren“, sagt die Bad Rotenfelserin.

Denn der Unbekannte, der vor rund zwei Wochen ihrem Kater mit einem Luftgewehr in den Kopf geschossen hat, ist noch nicht ermittelt. Bisher gebe es keine Hinweise auf den Täter, heißt es vonseiten der Polizei.

„Wer tut so etwas einem Tier an? Ich kann nicht fassen, was Simba zugestoßen ist“, betont Fröhlich. Im Gespräch mit dieser Redaktion lässt sie das Geschehene Revue passieren: Vor rund zwei Wochen verlässt Simba morgens – wie immer – gemeinsam mit ihr das Haus. Doch am Abend kehrt er nicht mehr zurück.

Fröhlich sucht erfolglos nach ihm. Erst zwei Tage später taucht Simba wieder auf – „in einem erbärmlichen Zustand“. Er hat eine eiternde Verletzung am Kopf, humpelt stark und ist völlig apathisch. „Das war ein Schock, ihn so zu sehen.“ Fröhlich bringt ihr Haustier in eine Tierklinik. Dort erfährt sie von einem Arzt, dass die Wunde am Kopf durch ein Luftgewehr-Projektil verursacht wurde. „Ich sehe dabei klare Ähnlichkeiten zu einem Vorfall in Baden-Baden“, sagt Fröhlich.

Parallelen zum misshandelten Kater in Baden-Baden

In der Kurstadt wurde vor etwa einer Woche ein Kater ähnlich zugerichtet. Ein Unbekannter hat das Tier im Stadtteil Oberbeuern zweimal mit einem Luftgewehr angeschossen und mit grüner Farbe besprüht.

Trotz der Parallelen zwischen den beiden Fällen gebe es derzeit keine Hinweise auf erkennbare Zusammenhänge, betont Jens Vogel, Leiter des Polizeireviers Gaggenau. Die Beamten in der Großen Kreisstadt suchten nach wie vor nach dem Täter, der Simba verletzt hat.

Um den Gaggenauer Fall aufzuklären, setzt zudem die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die den Täter überführen. Tierquälerei sei schließlich kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden, heißt es in einer Mitteilung von Peta.

Gewalttaten an Katzen sind keine Einzelfälle

Vergehen wie am Kater Simba seien in Deutschland keine Einzelfälle, berichtet Peter Höffken, Fachreferent bei Peta. „Es ist erschreckend, wie häufig derartige Übergriffe auf Katzen verübt werden“, betont er. „Wir verzeichnen fast täglich Fälle, bei denen die Vierbeiner mit Luftdruckwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden.“

Wer Tiere aus Spaß quäle, schrecke möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück, so Höffken. Deshalb müsse man Vergehen an Vierbeinern ernst nehmen.

Er ist einfach nicht mehr der Alte. Katharina Fröhlich, Besitzerin von Simba

Der gleichen Ansicht ist auch Katharina Fröhlich. Die Besitzerin von Simba betont zudem, dass der Angriff ihrem Kater nachhaltig geschädigt habe. Zwar sei die Wunde am Kopf inzwischen gut verheilt. Dasselbe gelte auch für die Verletzung am rechten Hinterbein, die er sich mutmaßlich bei der panischen Flucht vor dem Tierquäler zugezogen habe. „Aber Simba ist jetzt viel schreckhafter als früher und oft neben der Spur“, so Fröhlich. „Er ist einfach nicht mehr der Alte.“