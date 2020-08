Auto übersehen

Unfall in Gaggenau - Rollstuhlfahrerin hat Glück im Unglück

Als eine 72-jährige Rollstuhlfahrerin in Gaggenau die Straße überqueren will, übersieht sie das herannahende Auto. Beide Beteiligten blieben unverletzt, lediglich am Rollstuhl entstand ein geringer Schaden.