Die B462 zwischen Gaggenau Mitte und Ottenau ist nach einem Unfall am Dienstagmorgen in beide Richtungen gesperrt.

Eine heftige Kollision auf der B462 zwischen Gaggenau und Ottenau hat am Dienstagmorgen den Einsatz eines Rettungshubschraubers notwendig gemacht und führt aktuell zu einer kompletten Sperrung der Bundesstraße.

Eine Umleitung ist eingerichtet, so die Polizei in einer Pressemeldung am Dienstagmorgen. Nach derzeitigen Feststellungen wurde eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt.

Wie der Unfall passiert ist

Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine Autofahrerin kurz nach 7.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagengespann zusammengestoßen.

Durch den Aufprall stellte sich Lastwagen mit Anhänger quer über die B462. Ein der Frau nachfolgender Fahrer eines 3,5-Tonners konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Lastwagengespann.

Feuerwehr befreite eingeklemmte Frau

Die 54 Jahre alte Autofahrerin wurde hierbei in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrem Wrack befreit werden.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen dauern an.