In Gaggenau hat die Polizei dank eines Zeugen bereits nach kurzer Zeit eine Unfallflucht aufgeklärt. Beim Rangieren hatte ein 36 Jahre alter LKW-Fahrer ein geparktes Auto angefahren und war danach geflüchtet.

Die Polizei in Gaggenau hat dank aufmerksamer Zeugen eine Unfallflucht am Donnerstag nach kurzer Zeit aufgeklärt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 12 Uhr in der Ringstraße im Bereich der Kreuzung zur Murgtalstraße.

Ein 36-Jähriger war mit seinem Sattelzug beim Rangieren gegen einen geparktes Auto gefahren und hatte hierbei einen Schaden von ungefähr 3.000 Euro verursacht. Den Unfallverursacher erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.