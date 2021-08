Unfallflucht: Unbekannter fährt auf ein geparktes Auto und flieht

Ein noch Unbekannter ist am Dienstagmittag in der Badstraße auf einen geparkten Opel aufgefahren und fuhr einfach davon. Die Polizei fandet nach ihm.

Ein Unfall hat am Dienstag in der Badstraße zu etwa 2.000 Euro Sachschaden geführt. Ein noch Unbekannter beschädigte in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Opel und entfernte sich im Anschluss ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, so das Polizeipräsidium Offenburg. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.