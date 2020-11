Kratzer und Dellen am Auto, Schäden am Zaun oder der Hauswand, der Verursacher auf und davon: Solche Situationen sind keine Seltenheit. Erst vor wenigen Tagen hat die Polizei eine Unfallflucht in Gaggenau vermeldet: In der Sofienstraße hat ein Unbekannter im Vorbeifahren ein geparktes Auto gestreift und 6.000 Euro Sachschaden verursacht.

Solche Streifschäden gehören zur Top Drei der Unfallarten, bei denen Fahrer sich oft aus dem Staub machen, erklärt der Gaggenauer Revierleiter Jörn Hinrichsen. Am häufigsten sind Rangierfehler, also beispielsweise Zusammenstöße beim Ein- und Ausparken. Auf Platz Zwei liegen die Fälle, in denen Autos von der Fahrbahn abkommen und gegen Gebäude, Zäune, Schilder oder geparkte Fahrzeuge donnern.