Unimog-Begeisterung kennt keine Grenzen

Gaggenau-Bad Rotenfels. Nicht wenige der Männer und, ja, Frauen, die an diesem Samstag hier schauend, Details prüfend und fachsimpelnd unterwegs sind, leiden an einem Virus. Es ist der Morbus Unimogensis, die Faszination für das „Universal-Motor-Gerät“. Und es ist, so sagt es Hugo Blaser, „ein Virus, gegen das es leider kein Medikament gibt“. Da lachen seine Freunde vom Unimog-Clug Schweiz/Liechtenstein, und das Kontra kommt sofort: „Gott sei Dank gibt es noch kein Gegenmittel“.

Ein gutes halbes Dutzend Mitglieder des 1997 gegründeten Clubs ist mit ihrem Präsidenten Reto Dosch nach Bad Rotenfels gekommen, um das in zweijähriger Bauzeit nach Plänen des Gaggenauer Architekten Florian Kohlbecker erweiterte Unimog-Museum zu besichtigen – und auch ein Urteil über die Arbeit abzugeben, die Hugo Blaser geleistet hat. Der war schon eine Woche zuvor ins Murgtal gereist, um bei den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung zu helfen. Seine Kollegen sind zufrieden: „Das ist sehr schön geworden“, lautet der Tenor.

Das sehen Klaus Fiebig und seine Freunde ganz genau so. Die Sieben sind aus Eslohe gekommen, aus Sundern und Arnsberg und mit dem Unimog-Museum und den es tragenden Unimog-Club Gaggenau eng verbunden. Fiebig ist hier gar Gründungsmitglied und hat die gesamte Entwicklung „mittendrin“ mitgemacht, auch beim ersten Spatenstich zum Museum war er dabei. Mehrmals im Jahr kommen die Sauerländer nach Bad Rotenfels, manchmal gemeinsam mit einer Gruppe aus dem Siegerland: „Heute sind die nur zu viert, wir haben gewonnen“, lacht Fiebig.

Sein Rücken zieht Blicke auf sich. „Wenn du keinen hast, wirst du es nie verstehen“, steht auf der Jacke. Fiebigs Freunde verstehen es bestens, alle haben sie einen Unimog zuhause stehen, „oder zwei oder auch drei“, lacht einer. „Wenn du einen hast, laufen einem die nächsten zu.“ Sie schätzen seine Vielseitigkeit und lieben es, an ihm herumzuschauben. Für Fiebig ist das eine unerlässliche Voraussetzung: „Man sollte sich keinen Unimog kaufen, wenn man nicht selbst schraubt. Sonst wird es finanziell bodenlos.“

Auch mancher Ehrenamtliche, der sich im Unimog-Museum engagiert, kennt diese Leidenschaft. Gerald Sproll ist einer von ihnen. Zuhause in Heilbronn hat der Fahrzeugtechnik-Ingenieur seinen eigenen Unimog und schraubt natürlich selbst. Regelmäßig nimmt er die 100 Kilometer zwischen Wohnort und Museum auf sich, um zu helfen: „Ohne das Ehrenamt kann ein solches Museum nicht funktionieren“, sagt er. Und ohne die Begeisterung, mit der Menschen wie er über jedes noch so kleine Detail der ausgestellten Fahrzeuge erzählen, vielleicht auch nicht, jedenfalls nicht so gut, wie es im Unimog-Museum der Fall ist.

Es sei wichtig, das Wissen weiterzugeben, sagt Sproll. Der Austausch gehört zum Leben des Unimog-Fans dazu wie ölverschmierte Schrauberhände. Die gemeinsame Leidenschaft ebnet alle Unterschiede ein. Mit welcher Arbeit einer sein Geld verdiene, wenn er nicht gerade schraube, das sei völlig egal, meint Reto Dosch. Ob Arzt, Ingenieur, Landwirt oder Fabrikarbeiter: Der Unimog verbinde, und es sei ganz selbstverständlich, dass man sich gegenseitig helfe.

Wer die Eintrittskarte in das Unimog-Universum noch nicht gelöst hat, kann im Außen-Parcours ein klein wenig vom Unimog-Gefühl „erfahren“. Die Mitfahrt in einem Unimog ist ein Muss. Das sehen auch die vier Jungs aus Freiburg so, die auf ihre Runde warten. Schrauben tun sie selbst (wahrscheinlich muss hier ein noch stehen) nicht, aber das Unimog-Virus hat auch sie schon erwischt: „Ich habe auf YouTube ein Video gesehen und mich dann im Internet informiert“, erzählt einer. Als „ihr“ Unimog hält, steigt zunächst eine vierköpfige Familie aus Nagold aus. Die kleine Mia ist begeistert. Am besten gefallen habe ihr, als es steil bergauf und bergab ging.

Da ist der zehnjährige Merlin aus Heidelberg etwas zurückhaltender. Er habe ein wenig Höhenangst, gesteht er. Die ist, als sich der Unimog in Bewegung setzt, rasch verflogen. Er scannt geradezu die Armaturen und hat viele Fragen. Vielleicht liegt es in den Genen: Sein Großvater, mit dem er vom Neckar an die Murg gekommen ist, besitze zwei Unimogs und führe einen Traktorbetrieb mit 40 Fahrzeugen. Die könnten das, was Merlin jetzt erlebt, so nicht bieten. Es rumpelt, es wackelt, aber immer bleibt der Alleskönner stabil. 20 Prozent Schräglage mögen sich ungewohnt anfühlen, aber der Hinweis „Jetzt nicht bewegen“ wird gleich als der Scherz erkannt, der es ist, immerhin wären bis zu 38 Grad drin. 100 Prozent Steigung, 70 Prozent Gefälle - alles kein Problem.

Auch drinnen im Museum ist die Vielseitigkeit des Unimogs zu sehen, dokumentiert in unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. „Was er alles kann“, schwärmt eine Besucherin aus der Schweiz. Eine Aufzählung all der Branchen, in denen er gute Dienste leistet, fände so schnell keine Ende. Hugo Blaser weiß sogar von ganz speziellen Ideen: Beim Weltenbummler-Treffen, zu dem alljährlich die Unimog-Fans im Frühsommer nach Bad Rotenfels kommen, sei per Unimog sogar eine Fleischschneidemaschine angetrieben worden. Unimog steht eben nicht von ungefähr für „Universal-Motor-Gerät“.