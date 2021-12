Highlight Außen-Parcours

Probefahrt im Gaggenauer Unimog-Museum: Einmal extreme Schieflage, bitte!

Was der Unimog nicht alles kann: Kommunen nutzen ihn als Kehrfahrzeug oder zum Schneeräumen, in den Anden bricht er als Expeditionstruck Höhenrekorde. Jahrzehntelang wurde der Unimog in Gaggenau produziert. Heute kann man dort im Museum die Geschichte des talentierten Lasters nachvollziehen.