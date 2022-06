Als Helmut Frey am Freitag gegen 19.30 Uhr den Startschuss gibt, tummeln sich schon rund 100 Gäste im überdachten Biergarten des Unimog-Restaurants. Zu ihrem fünften Geburtstag gastiert die „Offene Musik-Bühne Rastatt“ erstmals in Gaggenau. Am 8. Juli und 5. August wird der Biergarten zwei weitere Male Schauplatz sein.

Das Konzept der „offenen Bühne“ ist recht einfach aber wirkungsvoll. Fernab von finanziellen Interessen geht es bei den musikalischen Auftritten einzig um die Freude an der Musik.

Die Künstler treten ohne Gage auf. Jeder ist willkommen – ob als Zuhörer oder Akteur. Wer sich in lockerer Atmosphäre ausprobieren und beweisen möchte, ist hier am richtigen Ort. Sei er nun Anfänger oder bereits ein alter Hase.

Probleme Musiker zu finden für das Event gibt es keine

Premiere feierte das von Beginn an erfolgreiche Format im Juni 2017. Seither ging die von Helmut Frey initiierte Veranstaltung alle vier Wochen an verschiedenen Locations in Rastatt über die Bühne. Seinen Angaben zufolge traten bei bislang mehr als 40 Veranstaltungen über 200 Musiker auf. Als Vorbild diente Frey die offene Bühne in Hatzenweier bei Bühl.

Probleme, Musiker zu finden, hat der Organisator nicht. Im Gegenteil. „Diesmal musste ich sogar drei Gruppen absagen. Sie spielen dann beim nächsten Mal“, sagt der Gaggenauer. „Viele der Musiker kommen immer wieder. Etliche stoßen neu dazu, andere sind nicht mehr dabei, weil sie bereits Konzerte mit eigenen Formationen geben.“ Die offene Bühne habe sich zum Sprungbrett entwickelt.

Der Biergarten des Unimog-Restaurants ist neben dem Rheinau-Pub und der Blauen Katz in Rastatt eine von drei neuen Locations. „Wir haben uns neu sortiert“, verweist Frey auf die veränderte Kneipenlandschaft durch Corona. „Weil wir im Sommer gerne draußen spielen und das Niederbühler Gasthaus Engel nicht mehr mitmacht, sind wir jetzt hier. Wir waren uns mit dem Betreiber schnell einig“.

Thomas Kaldma, der Wirt des Unimog-Restaurants, kann das bestätigen. Der Gastronom erzählt, dass er „ohnehin ein Fan von Livemusik“ sei und der schöne Rahmen zur Veranstaltung passe. Nebenbei verrät er, dass er 1986 beim ZDF in Mainz eine Woche lang für die Kölner Rockband BAP um ihren Frontmann Wolfgang Niedecken gekocht habe.

Eine bunte Mischung an Musik Genres soll das Publikum unterhalten

Für den „offiziellen“ Teil des Abends haben sich diesmal neun Formationen angekündigt. Unplugged, mit nur geringem Geräteaufwand spielen sie jeweils maximal fünf, sechs Stücke.

Das Publikum ist aufgeschlossen. Kleine Patzer, den einen oder anderen schrägen Ton verzeiht es gerne. Den Auftakt mit Beat- und Country-Musik gestaltet das Akustik-Duo „Guido & Helmut“ alias Guido Carl (Gitarre) und Helmut Frey (Gitarre/Gesang).

Einen bunten Blumenstrauß an Liedern haben Nataliia Stakhorska (Gesang) und ihre Tochter Julia (Gitarre/Gesang) aus Kiew mitgebracht. Bei gleich mehreren Auftritten bringen sie neben Songs auf Ukrainisch oder Russisch auch internationale Hits zu Gehör. Selbst geschriebene und eigenwillig interpretierte Pop-Songs hat das Bad Herrenalber „Zartcore-Duo“ Aurelia (Gesang) und Max (Gitarre/Gesang) im Gepäck.

Mit Literaturvertonungen und historischen Liedern im Folk-Gewand macht Liedermacher Bernd Marschall (Gitarre/Gesang) alias „Tantris“ seine Aufwartung. „Ich möchte hier neue Leute kennenlernen und Spaß haben“, erzählt der Karlsruher. Seine Musik unters Volk bringen will auch der Sänger und Gitarrist Hermann Daul, der gleich mit zwei Bands aus Baden-Baden am Start ist.

Zum einen ist das die Irish Folk-Band „Galway Calling“, zum anderen die „Female Singer Akustik-Rock- und Popband“ namens „Dirty Laundry“. Eine weitere Teilnehmerin ist Ilona Bruch. Begleitet von Helmut Frey an der Gitarre, schmettert die Sängerin aus Sandweier internationale Pophits und schwärmt vom tollen Miteinander und der ganz besonderen Atmosphäre.

Obwohl es gegen 23.30 Uhr schon recht frisch im Biergarten geworden ist, sind noch die meisten Zuhörer anwesend. Bis Mitternacht lauschen sie den Johnny Cash-Songs von „Thomas aus Steinmauern“.