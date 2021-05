Einkaufen im Landkreis Rastatt ist mit vorheriger Terminvereinbarung seit vergangenem Mittwoch wieder möglich. Kunden müssen vor dem Shoppen jedoch einen negativen Coronatest vorzeigen.

Die Stadt Gaggenau hat das zum Anlass genommen, um ein weiteres Testzentrum im Rathausfoyer einzurichten. Auch am Salmenplatz in Gernsbach gibt es seit vergangener Woche eine neue Teststation.

In Gaggenau und Gernsbach gibt es nun vier Anlaufstellen, an denen sich Bürger testen lassen können: im Rathaus und in der Jahnhalle in Gaggenau sowie in der Stadthalle und am Salmenplatz in Gernsbach. Unser Redaktionsmitglied Julian Meier vergleicht die Testzentren miteinander und beantwortet die wichtigsten Fragen.