Es gibt eine Vermutung

Ursache für Fischsterben in Gaggenau lässt sich nicht restlos klären

Die Untersuchung der Fische, die Mitte November in der Murg und in einem Regenwasserkanal in Gaggenau tot aufgefunden wurden, hat keinen eindeutigen Befund ergeben. Die Untersuchungsbehörde hat jedoch eine Vermutung.