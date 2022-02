Verbranntes Essen löst in Gaggenau Großeinsatz aus

Ein Rauchmelder hat am Donnerstagabend einen Einsatz in der Hans-Holbein-Straße im Gaggenauer Stadtteil Ottenau ausgelöst. Nach Angaben der Polizei rückten gegen 22.40 Uhr Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz aus, um den Bewohnern des Hauses in ihrer potenziellen Notlage zu helfen.

Vor Ort bemerkten sie schnell das verrauchte Treppenhaus und evakuierten das gesamte Wohnhaus. In der betroffenen Wohnung öffnete niemand, sodass die Feuerwehrleute aus Gaggenau und Ottenau die Tür aufbrachen.

In der Küche fanden sie einen zwar stark rauchenden, aber nicht brennenden Topf mit Essen vor, den der Bewohner der Wohnung auf der eingeschalteten Herdplatte zurückgelassen hatte. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung anzutreffen.