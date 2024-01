Polizei sucht Zeugen

Verfassungsfeindliche Symbole – Unbekannte beschmieren Konrad-Adenauer-Brücke in Gaggenau

Die Polizei sucht derzeit nach den Unbekannten, die verfassungsfeindliche Symbolen an die Konrad-Adenauer-Brücke in Gaggenau gemalt haben. Die Symbole fand die Polizei am Sonntag.