Vermeintlicher Diebstahl mit glücklichem Ausgang in Gaggenau

Eine Frau hat am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr ihr Portemonnaies samt mehreren Hundert Euros in einer Poststelle in der Hauptstraße liegen lassen. Als diese kurze Zeit später den Verlust bemerkte und zurückkehrte, war der Geldbeutel nicht mehr auffindbar, teilte die Polizei mit.

Zunächst von einem Diebstahl ausgehend, suchte die Frau die Polizei auf und erstattete eine Anzeige. Zeitgleich hat eine ehrliche Finderin das Portemonnaie entdeckt und sich auf die Suche nach der Besitzerin gemacht.

Glücklicher Ausgang

Nachdem sie die Besitzerin um den Verlustort herum nicht auffinden konnte, besuchte sie die Damen zu Hause. Das Bargeld, als auch sämtliche Dokumente, kehrten zur Besitzerin zurück.