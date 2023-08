Versuchter Aufbruch eines Fahrkartenautomaten in Gaggenau misslingt

Unbekannte hatten es am frühen Freitag auf einen Fahrkartenautomaten in Gaggenau abgesehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht, einen Fahrkartenautomaten in Gaggenau aufzubohren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.54 Uhr am Haltepunkt Bad Rotenfels Schloss.

Den Tätern gelang es lediglich eine Abdeckung des Automaten zu entfernen – an das Geld gelangten sie aber nicht. Ihr Vorhaben löste bei der Deutschen Bahn einen Aufbruchsalarm aus.

Bundespolizeiinspektion nimmt Hinweise entgegen

Zu den Unbekannten liegen keine Hinweise vor. Mögliche Augenzeugen werden daher gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg in Verbindung zu setzen.