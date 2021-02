Hinweise nach Zeugen

Versuchter Wohnungseinbruch in Gaggenauer Mehrparteienhaus

Ein dunkel gekleideter Mann hat am Mittwochabend versucht in ein Haus in der Kapellenstraße in Gaggenau einzubrechen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte den Eindringling und schlug ihn in die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau suchen nach Zeugen.