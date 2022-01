Künftige Nutzung noch unbekannt

Volksbank verkauft ortsprägendes Fachwerkhaus in Gaggenau-Michelbach

Die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden hat ihr Filialgebäude in Gaggenau-Michelbach verkauft. Das Fachwerkhaus zählt zu den ortsbildprägenden Gebäuden am Lindenplatz, also an der Ortsdurchfahrt.