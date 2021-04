Situation nicht vergleichbar mit der HLA

Von Schließung bedroht? Leiter der Carl-Benz-Schule Gaggenau widerspricht SPD

Falls die Handelslehranstalt in Gernsbach geschlossen wird, sehen SPD-Vertreter im Murgtal eine weitere Schule in Gefahr: die Carl-Benz-Schule in Gaggenau. Der Schulleiter hält diesen Vergleich für unangemessen.