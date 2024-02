Vor der Kommunalwahl: CDU in Gaggenau will stärkste Fraktion stellen

Die Gaggenauer CDU hat die Kandidaten für die anstehende Gemeinderats- und Kreistagswahl festgelegt. Auch die Liste für die Ortschaftsratswahlen in Freiolsheim und Selbach steht.

Die CDU hat am Donnerstag in geheimer Wahl ihre Kandidaten für die anstehende Gemeinderats- und Kreistagswahl sowie die Ortschaftsratswahlen in Selbach und Freiolsheim gewählt. Die Christdemokraten werden mit 26 Kandidatinnen und Kandidaten bei der Gemeinderatswahl antreten. Zehn Frauen bewerben sich dabei um ein Mandat.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Dorothea Maisch sprach von einer sehr guten Frauenquote: „Dies war uns wichtig.“ Die CDU wolle auch künftig die stärkste Fraktion stellen, sagte Maisch. Sieben Sitze sind für die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Sabine Arnold, das Mindeste. „Wenn es mehr werden, wäre es super“.

Die CDU-Liste ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Dorothea Maisch

CDU-Fraktionsvorsitzende

„Die CDU-Liste ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Unsere Liste steht, jetzt liegt es nur noch an den Bürgern auch zum Wählen zu gehen“, sagte Maisch. Jüngste Kandidatin auf der CDU-Gemeinderatsliste ist die 21-jährige Dajana Klaric und die älteste Bewerberin mit 73 Jahren Rosalinde Balzer.

Heiko Borscheid kandidiert nicht mehr für die FWG, sondern für die CDU

Auf der Gemeinderatsliste sind bis auf Selbach und Freiolsheim alle Ortsteile mit Kandidaten vertreten. Die Liste der CDU hält auch Überraschungen parat. So kandidiert Heiko Borscheid, der zwölf Jahre für die FWG im Gemeinderat saß, auf der CDU-Liste. Auf die Frage, warum er nicht mehr für die FWG kandidiere, sagte Borscheid gegenüber unserer Redaktion: „Alte Liebe rostet nicht“. Bei seiner Vorstellung erinnerte Borscheid daran, dass er während seiner Jugend Mitglied der Jungen Union war. Auch der bisherige Ortsvorsteher von Michelbach, Ralf Jungfermann, bewirbt sich am 9. Juni um ein Gemeinderatsmandat.

Die Gemeinderatsliste wird durch die bisherigen Gemeinderäte angeführt. Alle anderen Kandidaten folgen in alphabetischer Reihenfolge. Für den Gemeinderat kandidieren: Dorothea Maisch, Rudi Drützler, Roland Purkl, Ellen Markert, Rosalinde Balzer, Karolin Zebisch, Christian Kientz, Sabine Arnold, Heiko Borscheid, Martin Braun, Jürgen Brick, Elisa Fritsch, Laurenz Götz, Ralf Jungfermann, Dajana Klaric, Dagmar Konermann, Jutta Mast, Felix Meckler, Francisco Palma-Diaz, Marco Raffa, Ralf Scherb, Florian Schnaible, Frank Schnepf, Walter Voncina, Christine Westermann und Dirk Winter. Falls ein Kandidat abspringen sollte, steht mit Katharina Zebisch eine Ersatzbewerberin bereit.

In Selbach und Freiolsheim stehen Wahlen für den Ortschaftsrat an

Während der Versammlung wurden auch die Kandidaten für die Kreistagswahl gekürt. Für den Kreistag kandidieren Andreas Merkel, Brigitte Schäuble, Andreas Paul, Rosalinde Balzer. Heiko Borscheid, Ralf Jungfermann, Christian Kientz, Dorothea Maisch, Ellen Markert und Francisco Palma Diaz.

Gewählt wurden auch die Kandidaten für die Ortschaftsräte Selbach und Freiolsheim. Um ein Mandat in Selbach bewerben sich Michael Schiel, Alexander Fischer, Andreas Koßmann, Sven-Christopher Lutz, Stefan Weiss und Leon-Louis Weiss. In Freiolsheim kandidieren Marie-Annabelle Essig, David Lorenz, Alexander Marx, Nadja Schulze und Frank Wirbelt.