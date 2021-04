Günstige Alternative: Kommunen im Murgtal setzen auf Waldkindergärten

Waldkindergärten gibt es in Dänemark seit den 1950er Jahren, in Deutschland seit 1993. Die Idee eines „Kindergartens ohne Dach und Wände“ breitete sich vor allem in den skandinavischen Ländern aus. Eine erste, allerdings private Initiative, gründete 1968 einen Waldkindergarten in der Nähe von Wiesbaden. Am 3. Mai 1993 wurde der erste offizielle Waldkindergarten in Flensburg eröffnet, deshalb wird am 3. Mai der „Internationale Tag des Waldkindergartens“ gefeiert. Bei einem Wald- oder Naturkindergarten sind die Kinder und Erzieher überwiegend im Freien und das bei jeder Witterung. Gespielt wird mit Naturmaterialien, herkömmliches Spielzeug mit festgelegter Bedeutung gibt es nicht. Die Kinder entwickeln aus dem, was sie zum Spielen nutzen, die Bedeutung für das Spiel. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass in einem Waldkindergarten die kindliche Wahrnehmung, die Motorik und Koordination gefördert und die Tiefensensibilität gestärkt werden. Es herrscht weniger Lärm, was für Kinder und Erzieher weniger Stress bedeutet und das Immunsystem wird gestärkt, weil sich Kinder und Erzieher meistens draußen aufhalten. Die Gruppengröße ist auf 15 bis 20 Kinder festgelegt mit zwei staatlich anerkannten Erziehern. In unmittelbarer Nähe des Geländes muss eine beheizbare Unterkunft sein, meist ein Bauwagen oder eine Schutzhütte. Da die positiven Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder mittlerweile untersucht und anerkannt sind, nutzen auch Regelkindergärten mit Waldtagen und Waldprojekten die positiven Effekte. Probleme bereitet den Waldkindergärten die steigende Zahl von Zecken in den vergangenen Jahren. Hier wird eine Impfung, falls möglich, empfohlen, oder dichte Kleidung und sorgfältiges Absuchen der Kinder nach einem Tag im Wald.