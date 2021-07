So geht es bei den Bauarbeiten am Gaggenauer Waldseebad voran

Eigentlich hätte das Waldseebad in Gaggenau am Donnerstag eröffnet werden sollen. Doch es ist nicht fertig. Stattdessen lockte eine Baustellenführung einige Besucher.

Der kleine Junge dreht bei der Baustellenführung durch das neue Waldseebad in Gaggenau seinen Kopf zum Becken. „Gehen wir mal ins Wasser?“, fragt er dabei seine Mutter.

Zwar sind die Becken voll mit Wasser und die Wasserfontänen am Rand sowie der Geysir in der Mitte der Wasserfläche sprudeln. Doch noch muss der Badespaß warten: Ein Bagger steht mitten im Bad.

Baggerschaufeln, Holzlatten und anderes Baumaterial liegen auf dem Boden. Bis das Freibad eröffnet, gibt es noch so manches zu tun.

Regen verhinderte Eröffnung des Gaggenauer Waldseebads



Trotzdem machten sich rund 30 Interessierte bei einer Baustellenführung am Donnerstag ein Bild der aktuellen Arbeiten. Mit dabei waren Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) sowie Planer Franz Griebel und Andreas Fritz, Leiter der Bauverwaltung.

Eigentlich hätte das Waldseebad an diesem Donnerstag seine Tore öffnen sollen. Doch heftige Regenfälle hatten die Pläne durchkreuzt. Vor drei Wochen fiel die Entscheidung: Das Bad eröffnet erst zur Saison 2022.

Das Meiste ist geschafft. Michael Pfeiffer, Bürgermeister

Das habe einigen Druck raus genommen, sagt Michael Pfeiffer. An Wochenenden und in den späten Abendstunden werde nicht mehr gearbeitet. Dennoch: „Das meiste ist geschafft“, so Pfeiffer.

Eine große Baustelle ist aktuell noch der Eingangsbereich. Dort fehlt der Pflasterbelag. Fertig ist aber die biologische Reinigungseinrichtung für das Naturbad, die links am Eingang liegt.

Die Reinigungseinrichtung ist mit Schilf bepflanzt und soll für eine biologische Reinigung des Badewassers sorgen. Rund um die Fläche ist eine Amphibiensperre angebracht.

Das Bad wird renoviert, weil eine Sanierung der alten Anlage nicht möglich war. „Hätten wir ein rein technisches Bad gemacht, dann wäre das kleiner geworden“, erklärt Pfeiffer.

Entscheidung fiel gegen reines Naturbad in Gaggenau

Die Entscheidung fiel auch gegen ein reines Naturbad. Pfeiffer sagt: „Durch das Kombibad kann man alle mitnehmen“. Ein solches Kombibad gebe es in Deutschland nur dreimal, sagt Pfeiffer.

Auf noch unbefestigten Wegen geht es in Richtung der Schwimmerbecken, die zentral im Freibadgelände liegen. Dort fahren einige Besucher mit der Hand durch das Wasser im Becken. Eine Frau spricht von einem „Hochgenuss“.

Doch auch hier gibt es noch so manches zu tun, wenn man genauer hinschaut. Entlang des Beckens fehlen noch Holzdielen. Wo später einmal eine Brücke zwei Beckenteile überspannen soll, sind aktuell nur die Pfosten zu sehen.

Dass jetzt schon Wasser in den Becken ist, liegt an dem ursprünglichen Eröffnungstermin. „Die Becken müssen im Vorfeld befüllt werden, um zu sehen, ob alles funktioniert“, erklärt Andreas Fritz.

Eröffung des Waldseebads wohl auch wegen Corona geplatzt

Dass es mit der geplanten Eröffnung nicht geklappt hat, liegt nach Michael Pfeiffer auch an Corona. „Es kam zu Lieferengpässen bei Material, und es sind Leute ausgefallen.“

Die Besucher machen eifrig Fotos von der weitläufigen Anlage. Ein Mann bietet auch seine tatkräftige Hilfe an: „Brauchen Sie noch einen Testschwimmer“, fragt er Bürgermeister Pfeiffer. Der lacht und sagt, dass diesen Job wahrscheinlich viele Menschen gerne machen würden.

Weiter geht es zum Kiosk, der in einem Neubau untergebracht ist. Dort gibt es Kühlraume sowie Fenster für die Ausgabe und Rückgabe. Der neue Kiosk biete mehr Platz und es gehe nicht mehr so eng her, freut sich Pfeiffer.

Die Terrasse vor dem Kiosk ist noch in Arbeit. Auf den Liegewiesen keimt zum Teil schon ein leichter Grasflaum, Büsche und Sommerflieder sind schon gepflanzt.

Neues Waldseebad kostet 14 Millionen Euro

Am neuen Kinderbecken sorgt das Wasserspiel für Spaß bei den Erwachsenen: Sie drehen an einer großen Metallschraube und befördern Wasser in eine kleine Wanne. Man erhoffe sich durch die Attraktivität des Bads mehr Besucher als beim alten Bad, sagt Michael Pfeiffer.

Bis zu 2.500 können es nach den Worten des Bürgermeisters an einem Tag sein. In Spitzenzeiten brauche es bis zu vier Bademeister.

Insgesamt kostet das neue Freibad rund 14 Millionen Euro. Die Teilnehmer der Führung sehen in der verspäteten Öffnung aber nicht nur Nachteile. Ein Mann sagt: „Es ist gut, denn in der Zeit kann alles anwachsen.“