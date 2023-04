Im Industriegebiet von Bad Rotenfels ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Anwohner in Kuppenheim-Oberndorf und Bischweier werden vor austretenden Gasen gewarnt.

Der Brand wurde um 4.46 Uhr gemeldet. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei ist in einem Gebäude in der Wilhelm-Lang-Straße ein Feuer ausgebrochen. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten laufen. Wegen der austretenden Gase sollen Anwohner in den angrenzenden Orten Kuppenheim-Oberndorf und Bischweier Türen und Fenster geschlossen halten und Lüftungsanlagen ausschalten.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der Beitrag wird aktualisiert (Stand: 5.40 Uhr)