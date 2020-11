In Corona-Zeiten fährt die Gaggenauer Feuerwehr mit deutlich mehr Fahrzeugen als früher zu Einsätzen. Denn mit Blick auf die Kontaktregeln sitzen deutlich weniger Floriansjünger im Fahrzeuginneren. Es ist nicht die einzige Änderung in Corona-Zeiten.

„Normalerweise sitzt man in den Fahrzeugen eng beisammen“, sagt Dieter Spannagel, Gesamtkommandant der Feuerwehr Gaggenau. Aber in Corona-Zeiten hat sich vieles auch für die Floriansjünger verändert. Etwa bei Einsätzen: Wo sonst bis zu sieben Feuerwehrangehörige im ausrückenden Fahrzeug sitzen, sind es derzeit nur drei oder vier. „Wir ziehen die Kontakte auseinander, wo immer es geht“, erklärt Spannagel.

Was im Umkehrschluss bedeutet: Bei einem Einsatz verlassen jetzt deutlich mehr Fahrzeuge als in Vor-Corona-Zeiten das Rettungszentrum. „Um die fehlenden Einsatzkräfte an die Einsatzstelle zu bringen, werden weitere Fahrzeuge entsendet, je nach Größe des Einsatzes“, ergänzt der Gaggenauer Abteilungskommandant Ralf Krempel. Falls bei einem Einsatz eine Kostenrechnung anfällt, wird dieser zusätzliche Fahrzeugaufwand aber nicht in Rechnung gestellt, betont Spannagel. Mundschutz ist bei den Einsätzen vor Ort obligatorisch; Feuerwehrangehörige, die direkten Kontakt zu Verletzten oder Patienten haben, tragen eine FFP2-Maske.

Keine Nachteile bei Einsätzen

Das Ausrücken in größerer Zahl ist nicht die einzige Änderung bei der Feuerwehr in Zeiten einer Pandemie. So ruht seit dem 23. Oktober der komplette Übungsbetrieb aller neun Gaggenauer Abteilungen. Zwar konnte man im Sommer zwischenzeitlich wieder in den Probebetrieb einsteigen, doch es blieb bei einer eher kurzen Phase, in der wenigstens in Kleingruppen ausgebildet werden konnte.

Dies hat zunächst keine gravierenden Nachteile: Die Aus- und Fortbildung hatte bei der Gaggenauer Wehr schon immer einen großen Stellenwert, der sich jetzt bei den Einsätzen auszahlt. Ob bei Brandalarm, Verkehrsunfall oder bei Türöffnungen - die Handgriffe sitzen, weil jahrelang eingeübt und angewandt.

Es geht um das „Wir-Gefühl“

Aber etwas Anderes leidet, wenn man nicht zusammenkommt: „Das Wir-Gefühl, das Kameradschaftliche ist bei uns stark ausgeprägt. In dieser Hinsicht fehlen natürlich die wöchentlichen Übungen,“ sagt der Gesamtkommandant. Und es fehlt auch der Austausch in gemütlicher Runde danach. Denn aktuell ist jeder unnötige Aufenthalt im Rettungszentrum untersagt.

Eine Ansteckung mehrerer Mitglieder innerhalb der Wehr könnte schnell die Frage der Einsatzbereitschaft aufwerfen, und genau das soll mit den vorbeugenden Maßnahmen verhindert werden. Schmerzlich ist auch, dass wegen der generellen Corona-Vorgaben bei Beerdigungen oft nicht mehr bei einer Trauerfeier Abschied von gestorbenen Mitgliedern der Alterswehr genommen werden kann, bedauert Spannagel. Auch die geselligen und beliebten Familienabende der Abteilungen in der Vorweihnachtszeit fallen in diesem Jahr aus.

Auch die Jugend trifft sich nicht

Nachbesprechungen nach Einsätzen finden, soweit erforderlich, im großen Kreis im Freien statt. Videokonferenzen haben inzwischen auch die turnusmäßigen Besprechungen der Kommandanten im Landkreis abgelöst. Nicht nur bei den rund 300 Aktiven in Gaggenau samt Stadtteilen, auch bei den 110 Jugendlichen der Feuerwehr sind derzeit keine Treffen möglich. Wie sehr die fehlen, macht ein Spruch eines Jugendfeuerwehrmanns deutlich, als es im Sommer wieder Zusammenkünfte geben durfte: „Jetzt geht endlich das Leben wieder los.“

Wenigstens die jährlichen Abteilungsversammlungen konnten 2020 über die Bühne gehen - weil sie überwiegend bereits im Januar stattfinden, und da gab es noch keine Corona-Einschränkungen. Wo es zu Jahresbeginn nicht möglich war, wurden die Termine im Oktober nachgeholt.

Stichwort Kalender: Im kommenden Jahr soll, sofern es die Bestimmungen zulassen, einiges nachgeholt werden. Dann geht es nicht nur um den Übungsbetrieb, der wieder aufleben soll; auch Beförderungen und Ehrungen sind 2021 in größerer Zahl geplant.