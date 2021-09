Warum immer mehr Städter nach Forbach-Hundsbach ziehen

Für die Menschen im Badischen ist der Forbacher Ortsteil Hundsbach mit seinen rund 260 Einwohnern ein Synonym für „das Ende der Welt“. Genau dort wollen aber immer mehr Menschen gerne wohnen. Warum ist das so?

Wenn man in das Tal hinabfährt, liegt der Gedanke durchaus nahe: Idylle pur, Wald und Wiesen, ordentliche Vorgärten - und kaum mehr.

Kann damit leben, wer nicht auf diese Weise aufwuchs? Fern von Shopping-Malls, Kinos und Handyempfang, stets im Blickfeld der Nachbarn?

Ja, es gibt Menschen, die in Forbach-Hundsbach ihr kleines Paradies fanden. Sie kommen etwa aus Hessen, Niedersachsen, Westfalen oder gar den USA. Im BNN-Gespräch berichten einige dieser „Aussteiger“, unter sich bestens vernetzt, was sie zu einem Leben in der Abgeschiedenheit bewogen hat.