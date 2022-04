Baumfällarbeiten zwischen Kniebisstraße und Josef-Hollerbach-Straße

Warum wurden in Gaggenau immer wieder Bäume gefällt?

Bye Bye Buche: Bislang einer der vitalsten Bäume in Deutschland – nun kommen sie auch in Gaggenau an ihre Grenzen. Immer wieder wurden zwischen Kniebisstraße/Josef-Hollerbach-Straße und dem Wohngebiet Sommerhalde II Bäume gefällt. Was das bringt und warum das sogar ein Vorteil sein kann.