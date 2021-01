Zwiebelturm zieht Blicke auf sich

Was hat es mit dem Glockenhaus neben den Eisenwerken in Gaggenau auf sich?

Ein schmuckes Fachwerkhaus am Ufer der Murg, am linken Ufer bei Glasersteg, dessen „Krönchen“ die aparte Optik geradezu abrundet, zieht immer wieder die Blicke auf sich. Doch was hat es damit auf sich?