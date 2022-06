Wasserpumpe auf Kinderspielplatz in Gaggenau zerstört

Erneut Vandalismus im Kurpark von Bad Rotenfels: Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch auf dem Kinderspielplatz die Wasserpumpe zerstört.

Dies meldete die Stadtverwaltung am Mittwoch per Facebook: „Ausgerechnet jetzt, wo es den Kleinen so richtig Spaß macht, mit Wasser und Sand zu matschen, wurde unsere Wasserpumpe auf dem Spielplatz im Kurpark demoliert. Der Schaden ist offensichtlich auf Vandalismus zurückzuführen.“ Das Ersatzteil sei bereits bestellt, „dennoch ist zu befürchten, dass die Kids die nächste Zeit ohne Wasser auskommen müssen.“

Erst Ende Mai hatten Unbekannte nur wenige Meter entfernt vom Spielplatz den gerade neu aufgestellten Eiswagen, die Terrasse davor und Tische demoliert. Der Schaden betrug mehrere tausend Euro.