Die Geschichte ist komplex und beginnt bereits Mitte des vergangenen Jahrhunderts, also vor der Gemeindereform. Damals waren die heutigen Ortsteile noch nicht Bestandteil der Stadt Gernsbach und versorgten sich selbst. Mit der Zeit und dem steigenden Lebensstandard wuchs auch der Trinkwasserbedarf immer stärker. Die Gemeinden ab Gaggenau das Murgtal hoch hatten immer größere Schwierigkeiten, ihre Versorgung über die eigenen Quellen abzudecken. „Das war ein ziemliches Leidensszenario“, sagt Paul Schreiner, Werkleiter der Stadtwerke Gaggenau, die seit Januar 2020 die operative Leitung des WVV innehaben. Weshalb dann nicht Gaggenau ausgeholfen hat, sondern stattdessen Förch eingesprungen ist, ist heute nicht mehr so genau nachzuvollziehen. „Vermutlich gab es Animositäten“, so Schreiner. 1967 wurde deshalb der WVV gegründet. Triebfeder war neben Gernsbach als größtem Verbandsmitglied noch Kuppenheim. Außerdem war Selbach mit dabei – hier gab es manchmal in den Sommermonaten überhaupt kein Wasser.