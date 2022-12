Warum Gaggenauer Christen Heiligabend auch in diesem Jahr im Freien feiern

Das Heiligabend-Open-Air geht in die zweite Runde: Nach der Corona-Premiere 2021 laden Gaggenauer Kirchengemeinden erneut zum ökumenischen Gottesdienst auf dem Fußballplatz in Hörden. Beginn ist an diesem Samstag um 17 Uhr.

Ein Weihnachtsgottesdienst im Freien? Das klingt in erster Linie nach einem Phänomen der Corona-Zeit, als Abstand halten auf der Tagesordnung stand und große Menschenansammlungen in Innenräumen untersagt waren. Doch diese Einschränkungen gibt es in diesem Jahr nicht mehr.

Warum die ökumenische Christvesper im Freien trotzdem erneut stattfindet, erklärt Nicola Friedrich. „Die Premiere 2021 war richtig schön“, sagt die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Gaggenau. „Der Gottesdienst und die tolle Atmosphäre kamen sehr gut bei den Besuchern an.“

Musikverein Hörden umrahmt den Gottesdienst

Zunächst habe es wegen des regnerischen Wetters die Befürchtung gegeben, dass nur wenige Menschen vorbeikommen. Doch letztlich seien rund 250 Besucher vor Ort gewesen. „Wir waren über die tolle Resonanz durchaus überrascht“, so Friedrich. „So etwas schreit nach einer Wiederholung.“

Auch in diesem Jahr soll der Gottesdienst wieder musikalisch umrahmt werden. Dafür zeichnet erneut der Musikverein Hörden verantwortlich. „Wir werden schon eine viertel Stunde vor dem Gottesdienst weihnachtliche Stücke spielen“, sagt der Vorsitzende Ralf Weber.

Musiker spielen bekannte Weihnachtslieder

Während der Christvesper seien ebenfalls musikalische Einlagen geplant. Acht Musiker des Musikvereins Hörden spielen bekannte Lieder wie „O du fröhliche“. „Die Besucher sollen ja mitsingen können“, sagt Weber.

Der Musikverein ist aber nicht nur für die weihnachtlichen Klänge zuständig. Er kümmert sich auch um die Dekoration. Ein mit Kerzen bestückter Weihnachtsbaum ist ebenso geplant wie Kerzen entlang des Weges, der zum Fußballplatz vom FV Hörden führt.

„Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit“, so Weber. „Wir sind optimistisch, dass es nicht regnen wird.“ Dennoch rät er den Besuchern, Regenschirme mitzunehmen.

Bei Weber ist die Vorfreude groß. Schließlich war der Weihnachtsgottesdienst im Freien ursprünglich seine Idee, woraufhin er 2021 die evangelische Kirchengemeinde Gaggenau und die katholische Seelsorgeeinheit Hörden/Ottenau/Selbach/Sulzbach dafür gewinnen konnte.

Es ist etwas Besonders. Nicola Friedrich, Pfarrerin

In diesem Jahr habe dann Diakon Bernhard Renz von der katholischen Seelsorgeeinheit die Wiederholung auf den Weg gebracht, erklärt Nicola Friedrich. Weil Renz aber an diesem Samstag nicht anwesend sein könne, werde sie den Gottesdienst übernehmen. „Der wird ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde lang sein“, sagt Friedrich.

Auch bei ihr ist die Vorfreude groß. „Es ist etwas Besonders.“ Außerdem sei es an Weihnachten sehr passend, einen ökumenischen Gottesdienst abzuhalten. „Das Angebot werden sicherlich wieder viele Menschen annehmen.“ Deshalb rechnet Friedrich mit mehr als 200 Besuchern.