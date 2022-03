Bürgermeister von Weisenbach will in die Nationalelf - als dritter Kicker aus der Region Rastatt

Daniel Retsch ist Bürgermeister in Weisenbach im Landkreis Rastatt. Er will Teil werden der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister. Wenn es klappt, wäre er schon der dritte kickende Bürgermeister aus der Region Rastatt/Baden-Baden.

Die Region Rastatt und Baden-Baden könnte deutschlandweit zur absoluten Fußballhochburg werden - zumindest wenn man auf die fußballerischen Fähigkeiten ihrer Bürgermeister schaut.

Als dritter Rathauschef aus der Region Rastatt/Baden-Baden will Daniel Retsch aus Weisenbach in die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister aufgenommen werden.

Von Donnerstag (31. März) an kann er sich beim Trainingslager in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) beweisen. „Konkurrenz scheue ich nicht“, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Alter habe man mehr Überblick und könne die Schnelligkeit der Jüngeren etwas ausgleichen. „Außerdem spornt das an, fit zu bleiben.“ Generell sei er ein Teamplayer.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister gibt es seit 2008. Dietmar Späth aus Muggensturm - am Sonntag wurde er zum Oberbürgermeister von Baden-Baden gewählt - und Constantin Braun aus Bietigheim sind schon im Kader. Mit Retsch als Drittem könnte die Region so prominent vertreten sein wie keine andere in Deutschland.