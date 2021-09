Wahl am 13. Oktober

Christian Hermes aus dem Murgtal will Caritas-Präsident werden

Der aus dem Murgtal stammende Stadtdekan von Stuttgart, Christian Hermes, will Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes werden. Er hat mit zwei weiteren Bewerbern für die Wahl am 13. Oktober in Freiburg seinen Hut in den Ring geworfen.