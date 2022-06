Deutsche-Post-Filiale in Weisenbach zieht in ehemaligen „Schlecker“

Für die Deutsche-Post-Filiale in Weisenbach geht es an einen neuen Standort, und zwar in die Hauptstraße 51. Außer der Adresse ändert sich für die Kunden aber nichts.

Die Deutsche-Post-Filiale in Weisenbach ist umgezogen. Ab Mittwoch ist sie in der Hauptstraße 51 zu finden. Die neuen Geschäftsräume, die laut Jasmin Derflinger, Pressesprecherin der Deutschen Post DHL Group, „mehr den Standards entsprechen“, befinden sich somit nur wenige Meter von dem alten Standort in der Hauptstraße 21 entfernt.

Außer der neuen Adresse ändert sich für die Kunden nichts: „Die Filiale bietet alle wichtigen Postleistungen (keine Postbank-Leistungen) an“, verspricht das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

So gehören zum Angebot unter anderem der Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen.

Vor 30 Jahren war am neuen Standort in Weisenbach bereits „Schlecker“

Sendungen, die die Brief- oder Paketzusteller nicht ausliefern konnten und daher Benachrichtigungen hinterlassen haben, können ebenfalls am Standort abgeholt werden. Auch die Öffnungszeiten bleiben gleich: Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag von 9 bis 12 Uhr und am Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr.

In der Hauptstraße 51 war vor über 30 Jahren zunächst die „Fortenbacher Handelsvertretung“ angesiedelt, dann folgte „Schlecker“. Nach der Insolvenz der Drogeriemarkt-Kette im Jahr 2012 und der damit verbundenen Schließung der Filialen, stand das Gebäude seit zehn Jahren leer. Nun kommt mit der neuen Postfiliale wieder Leben hinein.