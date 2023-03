Fahrerin verletzt: Auto in Weisenbach aus der Kurve „geflogen“

Am Samstagnachmittag kam in Weisenbach ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die verletzte Fahrerin wurde in eine Klinik gebracht. Im Bereich Schlechtau kam es auf der Bundesstraße anschließend zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Auto kam am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr ohne Fremdbeteiligung in einer Rechtskurve der B462 nach links von der Fahrbahn ab und landete nach einem unliebsamen Kontakt mit der dortigen Böschung an der gegenüberliegenden Leitplanke. Die 22-jährige Fahrerin des Fahrzeugs wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Untersuchung in eine Klinik geflogen.

Zwei weitere Mitfahrer wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Bis zur Bergung des Fahrzeuges gegen 18.45 Uhr kam es auf der Bundesstraße im Bereich Schlechtau zu Verkehrsbehinderungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.