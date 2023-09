Im Rathaus Weisenbach werden die Aufgaben neu verteilt

Die Verwaltung in Weisenbach wird neu strukturiert. Statt einer zweigliedrigen, gibt es künftig eine dreigliedrige Organisation. Die Änderungen werden aktuell umgesetzt.

Der Weisenbacher Gemeinderat hatte Beschlüsse zur Verwaltungsneustrukturierung bereits vor einiger Zeit gefasst. Stück für Stück werden die Neuerungen realisiert.

Für Neuorganisation der richtige Zeitpunkt

„Nachdem in den vergangenen Jahren bereits einige Stellen im Rathaus Weisenbach überproportional überlastet waren, eine Stelle nicht gleich wieder neu besetzt wurde und auch im Hinblick auf das Ausscheiden des Hauptamtsleiters, war nun für eine Neuorganisation der richtige Zeitpunkt gegeben“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Bereits im vergangenen Jahr wurde mit einem Kommunalberatungsbüro eine Personalbedarfsermittlung durchgeführt. Die Berechnung wurde, soweit möglich, auf die ortsspezifischen Gegebenheiten ausgerichtet. Auch wurden interkommunale Referenzzahlen mit vergleichbaren Kommunen herangezogen. „Die Berechnung ergab, dass die aktuellen Aufgaben der Verwaltung einen Personalmehrbedarf aufweisen.“

Daniel Retsch hatte deutlich gemacht, dass die Stellen des Hauptamtsleiters, Rechnungsamtsleiters sowie der Stabstelle/Assistenz des Bürgermeisters seit Jahren überlastet seien. Die Aufgaben in der gesamten Verwaltung haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Deshalb wurde eine neue dreigliedrige Organisation der Kernverwaltung in der Gemeindeverwaltung erstellt. Bisher hatte die Gemeindeverwaltung grundsätzlich einen zweigliedrigen Aufbau der Ämter. Hinzu kam noch die Stabstelle/Assistenz des Bürgermeisters.

Neuer Leiter für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Zum 1. September wurde Oliver Dietrich als neuer Leiter für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung eingestellt. Zum 1. Oktober wird die Verwaltung mit der Mitarbeiterin Jessica Merkel für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung wieder vollständig sein. Die Bürger- und Ordnungsverwaltung wurde mit Manuela Frorath zum 1. August neu besetzt. Anja Gordon wird für die Dauer der Ausbildungszeit von Patricia Herrmann das Rathausteam verstärken.

„Nachdem nun seit Mitte Juli eine längere Vakanzzeit und Umstrukturierung des Rathauses notwendig wurde“ und damit „eventuell auch längere Wartezeiten“ verbunden gewesen seien, „wird das Rathaus dann ab 1. Oktober komplett für die Anliegen der Bürger wieder gerne zur Verfügung stehen“, tat die Verwaltung kund.