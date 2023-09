Der Vorsitzende Klaus Burkhardt ist stolz darauf, dass der Schwimmbadverein Latschigbad Weisenbach die bestehende Photovoltaik-Anlage im Bad jetzt vergrößern konnte. Der Hauptgrund für diese Maßnahme liegt in den steigenden Strompreisen. „Unser Ziel ist es, die Stromkosten zu reduzieren. Aktuell müssen wir rund 25.000 Euro im Jahr bezahlen“, berichtet Burkhardt.

Die bisherige Anlage hat eine Leistung von 7,2 Kilowattpeak (kWp). Pro kWp PV-Anlagen-Leistung wird etwa ein Ertrag von 1.000 Kilowattstunden (kWh) Solarstrom im Jahr erzielt. Mit der Erweiterung kommen nach Angaben von Burkhardt rund 9,5 kWp hinzu. Im Laufe einer Badesaison werden somit etwa 10.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Benötigt werden im Bad je Saison trotz der Erweiterung weitere 30.0000 bis 35.000 kWh, die für viel Geld bezogen werden müssen. Auf die Politik könne sich der Verein nicht verlassen, ärgert sich der Vorsitzende.

PV-Anlage aus eigenen Vereinsmitteln finanziert

Die PV-Anlage habe der Verein aus eigenen Mitteln finanziert. Wie hoch die Kosten waren, wollte Burkhardt nicht sagen. Bezogen wurde die Anlage von der Gernsbacher Solar-Firma W-Quadrat. Ihm wäre es auch lieber gewesen, wenn die erweiterte PV-Anlage bereits zum Saisonstart hätte in Betrieb gehen können. Doch die Lieferzeiten für solche Anlagen sind relativ lang. Deshalb dauerte es fast bis zum Saisonende. In der Saison 2024 können die Verantwortlichen jetzt genau sehen, wie leistungsstark die neue Anlage ist und wie viel weniger Strom vom öffentlichen Anbieter eingekauft werden muss.

In vielerlei Hinsicht eine gute Investition. Werner Krieg

Rechnungsamtsleiter Weisenbach

Rechnungsamtsleiter Werner Krieg bestätigt gegenüber dieser Redaktion, dass es sich bei der PV-Anlage im Latschigbad um ein Projekt des Schwimmbadvereins handle. Für das es von der Gemeinde keine Zuschüsse gebe. Aber: „Es ist in vielerlei Hinsicht eine gute Investition“, betont Krieg. Sowohl für den Verein als auch für die Umwelt.

Die PV-Anlage befindet sich auf dem Dach eines Lagerschuppens. Ein weiterer Teil der Erweiterung soll Ende dieser oder Anfang nächster Woche auf dem Technikgebäude des Latschigbads installiert werden, berichtet der Vorsitzende.

Weniger Besucher als vergangene Saison

Trotz der höheren Stromerzeugung wird das Wasser in den Becken auch künftig nicht erwärmt. „In dieser Saison hatten wir an einem Tag mal eine Wassertemperatur von 28 Grad. Derzeit sind es etwa 22 bis 23 Grad“, berichtet der Vorsitzende. Die demnächst zu Ende gehende Saison bezeichnet Burkhardt als „so lala“. Aktuell habe man etwas mehr als 10.000 Besucher gezählt und sei froh, wenn in diesem Jahr 12.000 erreicht würden. Kein Vergleich zu den 17.000 Badegästen in der Saison 2022, der allgemein als „Supersommer“ in die Annalen eingegangen ist und in vielen Freibädern der Region für Rekordbesucherzahlen sorgte. Durchschnittlich wird das Latschigbad von 15.000 Menschen pro Saison besucht.

Mit eine Rolle spielen dürfte in diesem Jahr in Weisenbach neben dem durchwachsenen August der verspätete Saisonstart. Ursprünglich war dieser am 27. Mai geplant. Doch ungefähr eine Woche davor erhielt der Verein eine Absage der Stadtwerke Gernsbach, mit denen seit längerer Zeit eine Kooperation geplant war. Diese hätte darin bestanden, dass sich Matthias Heinrich, Betriebsleiter der Gernsbacher Bäder, um die Wassertechnik und die Betriebsaufsicht im Latschigbad kümmert.

Dazu benötigt man eine ausgebildete Fachkraft. Selbst die Gernsbacher verfügten nur über zwei Fachkräfte, weshalb es zur Absage für Weisenbach kam. Über die sozialen Medien wurden die Weisenbacher doch noch fündig. Und zwei Wochen nach dem ursprünglich vorgesehenen Termin konnten die ersten Badegäste den Sprung ins Wasser wagen. Zeitgleich eröffnete auch der Kiosk im Bad.

Badesaison wird um eine Woche verlängert

Wegen des spätsommerlichen Wetters wird übrigens die Schwimmbadsaison auch im Latschigbad verlängert. „Unser Schwimmbad bleibt auch noch nächste Woche offen. Voraussetzend, dass die Sonne scheinen wird und ihr weiterhin zahlreich ins Latschigbad kommt“, schreibt der Verein. Öffnungszeiten bis vorerst Sonntag, 17. September, sind von 14.30 bis 19.30 Uhr.

Das Freibad in Weisenbach wird seit 2012 eigenverantwortlich durch den Schwimmbadverein Latschigbad Weisenbach betrieben. Erbaut wurde es im Jahr 1955, saniert 1985. Es verfügt über ein 50-Meter Schwimmerbecken mit Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken mit Wasserrutsche sowie ein Planschbecken für die kleinsten Besucher.