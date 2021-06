Murgtäler Weggefährten würdigen Toni Hubers verbindende Persönlichkeit

Als zuletzt das Handy von Toni Huber ausgeschaltet blieb, war dies für Erich Steigerwald ein deutliches Zeichen, dass es ihm nicht mehr gut ging. Schließlich war der Kontakt bis dahin sehr eng.

Steigerwald, bis 2017 über vier Jahrzehnte Bürgermeister in Loffenau, schildert im BNN-Gespräch seine langjährige freundschaftliche Beziehung zu Toni Huber, der in der Nacht zum Sonntag mit nur 56 Jahren in einem Krankenhaus in Heidelberg verstorben ist.

„Ich kannte ihn seit seiner Wahl zum Bürgermeister von Weisenbach im Jahr 1993, als väterlicher Freund hat mich sehr viel mit ihm verbunden.“ Auch als Huber im Frühjahr 2019 zum Landrat gewählt wurde, blieb der Kontakt erhalten.