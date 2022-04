Sparkasse schließt Filiale in Weisenbach – Unverständnis bei Kunden

Nach fast einem Vierteljahrhundert schließt die Sparkasse Rastatt-Gernsbach ihre Filiale in Weisenbach. Zurückbleiben wird lediglich eine reine Selbstbedienungsfiliale, wo Kunden nur noch die Geld- und Überweisungsautomaten nutzen können. Bei den Weisenbachern stößt diese Entscheidung auf keine große Gegenliebe, wie ein Stimmungsfang vor Ort zeigt.

Nun soll am Montag, 2. Mai, also Schluss sein: Weil mittlerweile immer weniger Kunden die Serviceleistungen vor Ort in Anspruch nehmen würden, wird die Sparkassen-Filiale in eine Geschäftsstelle umgewandelt.

Um sich persönlich beraten zu lassen, müssen Kunden entweder nach Forbach oder Gernsbach fahren. Andernfalls steht ihnen noch die Online-Beratung offen.

Sparkasse schließt Filiale in Weisenbach: Kunden äußern sich kritisch

In Zeiten zunehmender Digitalisierung und des Online-Bankings sei das zwar nachvollziehbar, aber trotzdem schade, wie ein Weisenbacher sagt. Außerdem: „Kundenservice interessiert heutzutage nicht mehr groß“, befindet er. Die bequem erreichbare Anlaufstelle seiner Bank mitten im Ort wird er vermissen. Denn: „Jetzt ist halt zwischen Gernsbach und Forbach nichts mehr“, sagt er. Viel schwerer wiege aber für ihn, dass Beratung und Service in Person immer weniger werde und digital kaum vergleichbar sei.

Darin pflichtet ihm eine Weisenbacherin bei: „Das Menschliche fehlt irgendwo halt komplett.“ Für sie spielt aber das Alter eine wichtigere Rolle. Gerade für ältere Menschen sei es fatal, dass es ihre Ansprechpartner vor Ort ab Montag nicht mehr geben wird. Wer altersbedingt nicht gerade im Umgang mit Smartphone, Tablet oder Online-Banking vertraut ist, schaue ihr zufolge fortan in die Röhre.

Nichtsdestotrotz können die Kunden in der Murgtal-Gemeinde die Entscheidung der Sparkasse grundsätzlich verstehen. „Hier ist ja sonst nicht mehr viel“, sagt etwa ein Passant, der nach eigener Aussage seit seiner Jugend den Service vor Ort wahrnimmt. Die schrumpfende Zahl derjenigen, die sich persönlich beraten lassen, ist auch den Menschen nicht entgangen, so der Tenor vor Ort.

Mitarbeiter nicht ausgelastet

„Früher waren wir hier zu dritt am Schalter“, blickt eine Mitarbeiterin, die die Laufkundschaft mittlerweile alleine betreut, auf längst vergangene Zeiten zurück.

Und dennoch: „Selbst ich bin nicht voll ausgelastet“, gesteht sie. Anlässlich der Schließung des Schalters hat sie sogar die Einweihungsurkunde der Filiale – damals im Jahr 1997 noch vom mittlerweile verstorbenen Bürgermeister und Landrat Toni Huber unterschrieben – aus den Schränken geholt.

Dass auch sie ab Montag ihren Platz räumen muss, bedauert sie und zeigt dennoch angesichts der niedrigen Kundenfrequenz Verständnis dafür, „so schade es auch ist“, wie sie hinzufügt.