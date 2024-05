Spielerische Verkehrserziehung im Kindergarten in Weisenbach

70 Kinder des Kindergartens St. Christophorus in Weisenbach nahmen kürzlich an einem neuen Projekt der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg teil. Auf spielerische Weise haben sie so in Kleingruppen erste Verkehrsregeln wie das Verhalten an einem Zebrastreifen oder an einer Ampel gelernt.

Mit Rutschautos zum Zebrastreifen

Das Besondere an diesem neuen Projekt. Ein Teil der Kinder wird auf Rutschautos selbst zu kleinen Autofahrerinnen und Autofahrern, andere wiederum werden derweil zu Fußgängern. „Man kann nicht früh genug beginnen, Kinder auf den Straßenverkehr vorzubereiten“, betont Peter Westermann.

Der ehemalige Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden ist einer der Mitarbeiter in dem Projekt. Es sei eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Programmen. Denn im Alter von drei bis fünf Jahren setzt es noch vor der polizeilichen Verkehrserziehung für Vorschulkinder an.

Ehemalige Polizeibeamte in Weisenbach im Einsatz

Drei pensionierte Polizeibeamte, die speziell hierzu zu Moderatoren ausgebildet wurden, begleiteten in Weisenbach die Kinder als Ehrenamtliche durch den Parcours. Sie sorgten auch dafür, dass neben dem Spaß wichtige Grundregeln gelernt wurden.

Westermann zieht eine positive Bilanz. Auch die beteiligten Erzieherinnen und Erzieher lobten die abwechslungsreiche Kindergartenstunde, die sehr nahe an der realen Verkehrswelt gewesen sei. Eveline Warth, die Leiterin des Kindergartens, sei überzeugt davon, dass dieses Projekt ein wichtiger Baustein für die Kleinen zu mehr Verkehrssicherheit ist.

Bislang steht nur ein Fahrzeug zur Verfügung

Wichtig aber, so betont Westermann: „Dass sich auch die Eltern Zeit nehmen und mit den Kindern im Straßenverkehr üben. Das kann schon auf dem Weg in den Kindergarten beginnen.“

Bis zu den nächsten Terminen müssen Murgtäler Kinder aber bis September warten: „Wir müssen uns das Einsatzfahrzeug leider mit Kollegen aus Freudenstadt und Baden-Baden teilen“, gibt Westermann zu bedenken. „Unser Team muss jetzt erst noch Altanmeldungen aus Rastatt und Achern abarbeiten.“ Im September werde es dann im oberen Murgtal mit Langenbrand und Forbach weitergehen.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es hier.