Vollsperrung zwischen Weisenbach und Au: Was Murgtäler jetzt wissen müssen

Nun geht ein Ingenieurbüro in Abstimmung mit der Gemeinde die nächsten Schritte an. Nachdem die Situation vor Ort untersucht ist, soll die Firma eine Sicherungsplanung erarbeiten. Dabei müsse etwa überlegt werden, ob zur Sicherung Netze oder Spritzbeton zum Einsatz kommen, so Retsch. Danach soll ein Leistungsverzeichnis erstellt werden.