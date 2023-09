Waldbegehung in Weisenbach: Kleine Käfer richten großen Schaden an

Dietmar Wetzel hält ein Stück Baumrinde in der Hand und zeigt auf das Netz aus kleinen Gängen in der Rinde. „Hier waren Borkenkäfer am Werk“, betont der Leiter des Forstreviers Weisenbach. Bei der Waldbegehung in Weisenbach informiert er die rund 15 Teilnehmer – darunter auch Gemeinderäte und Bürgermeister Daniel Retsch (CDU) – über den aktuellen Zustand des 513 Hektar großen Gemeindewaldes.

Die Schäden im Vorjahr durch Dürre und Borkenkäfer seien auch 2023 noch zu spüren, betont Wetzel. „Die Trockenheit hat den Schädlingen in die Karten gespielt. So ist auch noch in diesem Jahr viel Käferholz angefallen.“ Rund 1.000 Kubikmeter seien bisher zusammengekommen.

In diesem Sommer konnte sich der Wald etwas erholen

In dem regenreichen Sommer 2023 habe sich der Wald aber etwas erholen können. „Das Wetter war gut für die Bäume und schlecht für die Käfer.“ Trotzdem hätten die Borkenkäfer „genug Schaden“ angerichtet. „Sie waren nur eben etwas später dran als 2022“, so Wetzel. Genauere Angaben zum Ausmaß der Schäden könne er bisher nicht machen. Positiv stimme ihn jedoch, dass sie mit Sicherheit geringer ausfallen als im Vorjahr.

Bei der Waldbegehung geht es aber nicht nur um den Zustand des Gemeindewalds. Letzterer soll bei einer Wanderung zum Füllenfelsen für die Teilnehmer auch erlebbar werden. Vom Startpunkt etwas oberhalb von Au verläuft der Weg hauptsächlich über Pfade.

Schon auf den ersten Metern bietet sich den Teilnehmern ein Blick auf Weisenbach und die Bundesstraße Richtung Forbach. Wetzel berichtet, dass nahe der B462 einige Bäume aus Sicherheitsgründen entfernt worden seien. „Die trockenen Bäume waren ein großes Risiko“, erklärt er.

Die Arbeit als Förster wird immer umfangreicher. Dietmar Wetzel

Leiter Forstrevier Weisenbach

Bürgermeister Retsch ergänzt bei der Waldbegehung, dass es sich bei der Bundesstraße um eine viel befahrene Strecke handele. Seiner Aussage nach sind rund 20.000 Euro geflossen, um im Bereich ab der evangelischen Kirche und rund 250 Meter weiter in Richtung Forbach in vier Abschnitten Bäume zu entfernen. Das sei bereits Anfang des Jahres erfolgt, so Retsch. Wetzel betont in Bezug auf den Klimawandel: „Die Arbeit als Förster wird immer umfangreicher.“ Die Verkehrssicherung sei eine solche zusätzliche Aufgabe.

Schließlich führt der Weg weiter bergauf. In einem Waldstück unterhalb des Füllenfelsens bleibt die Gruppe erneut stehen. Wetzel zeigt auf die Bäume hinter sich und sagt, dass in diesem Bereich rund 20 Hektar aus der Waldnutzung herausgenommen worden seien. „Diese Abteilung wird nicht bewirtschaftet.“

Weisenbach legt Waldstück für bundesweites Förderprogramm still

Um Fördergelder aus dem bundesweiten Programm für klimaangepasstes Waldmanagement zu erhalten, müssten verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Unter anderem ist es notwendig, fünf Prozent der Waldfläche stillzulegen. Der Bereich unterhalb des Felsens sei ein Teil dieser Stilllegung, „weil er ohnehin schwer zu bewirtschaften wäre; hier ist es nämlich sehr steil.“ Zugleich merkt Wetzel an, dass es hier am Nordhang wegen der geringeren Sonneneinstrahlung verhältnismäßig wenig Hitzeschäden an den Bäumen gebe.

Kurz darauf geht die Gruppe weiter in Richtung Füllenfelsen. Dort angekommen, genießen die Teilnehmer die Aussicht unter anderem auf Langenbrand. Den Schlusspunkt markiert aber der Stielrain-Pavillon, bevor es mit zwei Fahrzeugen der Feuerwehr Weisenbach wieder zurück in den Ort geht.