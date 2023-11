Waldwirtschaftsplan Weisenbach mit vielen Fragezeichen verbunden

Mit Einnahmen in Höhe von 75.000 Euro im Weisenbacher Wald rechnen die Forstexperten für das kommende Jahr. Der Gemeinderat befasste sich mit dem Waldwirtschaftsplan.

Unsichere Rahmenbedingungen und eine angespannte Ertragslage: In der Forstwirtschaft gibt es viele Unwegsamkeiten. Markus Krebs, Bezirksleiter Gaggenau des Forstamts, bringt es in der Sitzung des Weisenbacher Gemeinderats auf den Punkt: „Wir arbeiten mit der Natur.“ Somit ist der Waldwirtschaftsplan immer mit mehreren Fragezeichen verbunden.

Beispiel kommendes Jahr: Laut Plan soll im Weisenbacher Forst ein Plus von 75.000 Euro erwirtschaftet werden. Ob es dazu kommt oder ob es Abweichungen nach oben oder unten gibt: Das kann heute niemand sagen. Entsprechend gilt das auch für die aktuellen Rahmenbedingungen. Klimawandel-Symptome haben laut Krebs eine eingeschränkte Vitalität des Waldes zur Folge. Schäden seien stärker sichtbar. Der Anteil der planmäßigen Waldbewirtschaftung sinke. Es gebe erhöhte Aufwendungen und reduzierte Erträge.

Überschuss von 80.000 Euro denkbar

Der Klimawandel gehe nicht am Murgtal und nicht an Weisenbach vorbei. Dennoch könne das laufende Wirtschaftsjahr voraussichtlich wie geplant abgeschlossen werden. Trotz aller Unsicherheiten sei es möglich, im laufenden Betrieb einen Überschuss von 80.000 Euro zu erzielen. Geplant waren 70.000 Euro.

Hinzu werden voraussichtlich weitere etwa 48.700 Euro kommen. Sie stammen aus dem Förderprogramm des Bundes „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Es handelt sich um eine erste Auszahlung aus diesem Programm. Pro Jahr und Hektar werden bis zu 100 Euro an Fördermitteln bewilligt. Die Abwicklung erfolgt über die „Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe“ (FNR). Die Antragstellung ist seit Ende 2022 möglich. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Waldbesitzer zur Einhaltung von zwölf Kriterien. Unter anderem müssen innerhalb von zwei Jahren fünf Habitatbäume je Hektar gekennzeichnet werden. In Weisenbach sind das 2.435 Habitatbäume. Das sind alte Bäume, die als Lebensraum für Tiere und auch Pflanzen dauerhaft erhalten werden sollen.

Keine Unfälle im laufenden Jahr

Eine positive Nachricht hatte Forstrevierleiter Dietmar Wetzel im Gepäck. Im laufenden Jahr habe es keinerlei Unfälle gegeben. Der Borkenkäfer „war außer Rand und Band“. Fast 1.100 Festmeter Käferholz sind angefallen. Auch die Dürre habe sich bemerkbar gemacht. Stellvertretend erwähnte Wetzel eine mehr als 100 Jahre alte Weißtanne, die abgestorben ist.

Brennholz sei wichtiger denn je, so Krebs. Mit einem Preis von 85 Euro je Festmeter Buche „schrecken wir die Leute nicht ab“. In der Wintersaison 2022/23 seien 335 Festmeter Energieholz an 38 Weisenbacher Kunden verkauft worden. Hinzu kamen 496 Festmeter Energieholz als Hackrohholz, die von einem Kunden erworben wurden. Ziel sei es auch für die Saison 2023/24, die Weisenbacher mit Brennholz zu versorgen. „Nicht jeder bekommt beliebig viel“, unterstrich Krebs. Nachhaltigkeit sei auch bei Brennholz das Gebot.

Im kommenden Jahr ist eine Gesamtnutzung von 3.900 Festmeter im Weisenbacher Wald vorgesehen. Im laufenden Jahr waren 3.850 Festmeter geplant, laut Prognose werden es 4.040 sein. Als Einnahme sind 75.000 Euro vorgesehen.