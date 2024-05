Warum der kleine Freitag in Weisenbach so ein Publikumsmagnet ist

After-Work-Events erfreuen sich steigender Beliebtheit. An lauen Feierabenden in Geselligkeit die Seele baumeln lassen, das kommt gut an. Auch in Weisenbach, wo am 16. Mai eine solche Party im Künstlerhaus Rossmeisl steigt. Darauf können sich die Besucher freuen.

Die Premiere im Künstlerhaus Rossmeisl war ein voller Erfolg. Senja Haitz lächelt, wenn sie an ihre erste After-Work-Party zurückdenkt, die am 3. August 2023 den Geschmack vieler Weisenbacher und auch Auswärtiger getroffen hat. „Kunst trifft Musik“ heißt auch diesmal wieder das Motto.

Die zweite Auflage findet am Donnerstag, 16. Mai, von 18 bis 22 Uhr im Künstlerhaus und unter freiem Himmel statt. „Auch bei schlechtem Wetter“, verspricht Senja Haitz allerdings. Schließlich bietet ihr Künstlerhaus genug Platz, um die Party bei Regen ins Trockene zu verlagern.

Italo Disco Mix ertönt im Weisenbacher Künstlerhaus Rossmeisl

„Und draußen bauen wir ein Zelt auf“, kündigt die Künstlerin an. Sie hat natürlich ein Interesse daran, dass die Gäste ihrer Veranstaltungen immer auch einen Eindruck davon bekommen, was in ihrem Künstlerhaus entsteht. „Altes wieder schön gemacht“, lautet ihr Konzept.

Und so begegnen einem in den urigen Gemäuern des Anwesens in der Gaisbachstraße 31 künstlerisch gestaltete Fensterläden, Stalltüren, Schlüsselbretter, alte Balkenlampen, dekorative Waagen oder schicke Schlüsselbretter. Die meisten Kunstwerke haben einen Bezug zu Holz. Aber es gibt auch viele Bilder zu sehen. Manchmal sogar in Kombination mit Holz.

Locker mit Musik ein wenig in die lokale Kunstszene reinschnuppern. Senja Haitz

Künstlerin

„Locker mit Musik ein wenig in die lokale Kunstszene reinschnuppern“: Das ist das Angebot, das Senja Haitz zur After-Work-Party im Haus Rossmeisl macht. Beim ersten Mal kam das sehr gut an. „Wahnsinn, da haben sie uns ja echt überrannt. Und weil es toll war, haben wir gedacht, das machen wir noch mal.“

Mit „wir“ meint sie sich und ihr etwa 15-köpfiges Helferteam, das dafür sorgt, dass es den Besuchern an nichts fehlt. Sie können sich auf frischen Flammkuchen aus dem Ofen freuen, auf Sommerdrinks, Fassbier, Wein und alkoholfreie Leckereien. DJ Olly the Voice aus Forbach unterlegt die Szenerie mit seinem Italo Disco Mix.

„Der Donnerstag ist der kleine Freitag“, schmunzelt Senja Haitz. After-Work-Events sind offene, gesellschaftliche Veranstaltungen, die an Werktagen kurz nach der Arbeit am frühen Abend stattfinden. „Um Stress abzubauen, einfach mal loszulassen“, beschreibt die Künstlerin die Intention.

Die ist letztlich dieselbe wie bei den Workshops, die sie im Künstlerhaus und manchmal auch in freier Natur anbietet. Die gibt es unter dem Motto „Meine Zeit – Zeit für mich“ für Kinder und für Erwachsene. „Das läuft echt gut, die Nachfrage ist groß“, freut sich die Weisenbacherin.

Sie hat auch schon Pläne für das Spätjahr im Künstlerhaus. Unter anderem schwebt ihr ein Comedy-Abend vor. Spruchreif ist das noch nicht. Vielleicht weiß sie bei der After-Work-Party am 16. Mai schon mehr. Sicher sei im Künstlerhaus auf alle Fälle eins: Kunst und Entspannung gehen dort stets eine Symbiose ein.