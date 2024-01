Arbeiter haben am Montag mit der Sicherung des Felsens in Weisenbach begonnen. Im November hatte sich dort ein drei Tonnen schwerer Fels gelöst und war auf die Straße gerollt.

„Der Felsen ist heruntergerollt. Jetzt wird erst mal freigeschnitten und das Ganze angeschaut“, berichtet Mike Köpfle. Er ist Mitarbeiter der Firma Alpina Fels- und Gemäuersanierung GmbH aus Waldkirch, die in der Erlenstraße in Weisenbach im Einsatz ist.

Weiter führt er aus: „Heute wird ein Ingenieur kommen und wir werden alles zusammen begutachten. Danach werden wir Sicherungsmaßnahmen durchführen.“ Wir, das sind er und zwei weitere Mitarbeiter der Firma, die sich auf Höhenarbeiten spezialisiert hat.

Und in etwa 35 bis 40 Meter Höhe werden sie in den nächsten Tagen und Wochen aktiv sein. Zunächst müssen die Arbeitsmaterialien in das Gelände oberhalb der Erlenstraße transportiert werden. Eine Knochenarbeit. Aber die Höhe macht Köpfle nichts aus, obwohl er Höhenangst hat. „Aber erst ab einer Höhe von etwa 100 Meter“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

In den Fels werden drei Meter lange Nägel gebohrt

Wie wird das gesichert? Es werden Felsnägel hineingebohrt, „voraussichtlich etwa drei Meter tief“, so Köpfle. Darüber komme ein Netz, wie eine Art aufliegender Maschendrahtzaun. Sicherungsmaßnahmen, wie sie zum Beispiel auch oberhalb der Murgtalbahn in Weisenbach umgesetzt wurden.

Wie lange werden die Arbeiten dauern? Das steht noch nicht fest, weil die Mitarbeiter der Firma Alpina nicht wissen, wie viel sie sichern müssen. Im Untergrund „ist so ziemlich alles locker“. Grob geschätzt wird die Fläche etwa zehn Mal vier Meter groß sein, meint Knöpfle. Wie lange sie dafür brauchen? Das entscheide sich am Dienstag bei einer Besprechung, sagt Oliver Dietrich, Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde Weisenbach.

Das Wetter spiele eine große Rolle. Frost sei ebenso ein Problem wie Schnee und Sturm. „Das ist jetzt mal angenehm“, meinte Köpfle zu den Temperaturen am Montag. Zuvor war alles gefroren und kalt. Das sei problematisch, zumal die Firma auch mit Luft arbeite. Die Ankerlöcher werden mit Zement und Wasser verpresst.

Sicherungsmaßnahmen kosten etwa 50.000 Euro

Wegen der Felssicherungsarbeiten ist die Erlenstraße nach wie vor gesperrt. Ursächlich ist ein Felsabgang. Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen werden voraussichtlich 50.000 Euro verschlingen, heißt es in der Vorlage für die nächste Sitzung des Weisenbacher Gemeinderats.

Am 14. November 2023 hatte sich der Felsabgang oberhalb der Straße unmittelbar nach Haus Nummer 36 ereignet. Ein mehrere Tonnen schwerer Fels lag gegen 7.10 Uhr auf der Straße. Die Erlenstraße wurde umgehend gesperrt und die etwa 35 Meter oberhalb gelegene Ausbruchstelle in Augenschein genommen.

Es wurde festgestellt, dass noch mehrere Felsen kurz unterhalb der Ausbruchstelle liegen, die jederzeit nachrutschen können. Auch wurde sichtbar, dass mehrere große Felsen seitlich abgerutscht sind und die Außenwand des Gebäudes in der Erlenstraße 36 beschädigt haben. Der Eigentümer wurde hierüber entsprechend informiert.

Die Gemeindeverwaltung hatte daraufhin Kontakt zu Fachfirmen aufgenommen, um eine schnellstmögliche händische Beräumung zu organisieren. Anfang Dezember war die Firma HTB mit drei Mitarbeitern vor Ort und führte dies durch. Am 6. Dezember gab es mit Rüdiger Wunsch von der Ingenieurgruppe Geotechnik eine Begutachtung der Ausbruchstelle.

Erlenstraße bleibt gesperrt

Wunsch kam zu folgender Einschätzung: Die Firma HTB hat den Ausbruchsbereich leicht beräumt. Dennoch sind noch erhebliche Felsblöcke mit Klüften und Trennflächen erkennbar, die sich aus der Felswand lösen und bis auf die Erlenstraße gelangen können. Daher muss die Erlenstraße bis zur Sicherung der Felsböschungen gesperrt bleiben.

Um die Gefahrenstelle schnellstmöglich zu sichern und um weitere Gefahr abzuwenden, holte die Gemeinde auf Basis der Stellungnahme des Geotechnikers zwei Angebote für die Sicherungsmaßnahmen ein. Das wirtschaftlichste Angebot ging von der Firma Alpina Fels- und Gemäuersanierung mit einer Bruttoangebotssumme von etwas mehr als 37.000 Euro ein. Die Gesamtkosten der Felsensicherungsmaßnahme werden nach Einschätzung der Gemeinde etwa 50.000 Euro betragen.