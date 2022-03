Information zu Bürgerbegehren

Weisenbacher Bürgerinitiative fürchtet PFC-verseuchtes Trinkwasser

Wird das Trinkwasser in Weisenbach mit PFC verschmutzt, falls die Gemeinde an das Gernsbacher Trinkwassernetz angeschlossen wird? Eine Bürgerinitiative will jedenfalls genau das verhindern und informierte jetzt Bürger und Gemeinderat.